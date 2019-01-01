أبو حسنه: الاونروا للاجئين فقط حسب التفويض الاممي وعمليات توظيف غيرهم محدودة

غزة / سما/

رفض المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ما يتم تداوله بأن الاونروا تطبق عمليا سياسة بان تصبح "وكالة لكل الفلسطينيين" مع اسقاط عبارة اللاجئين وانها بدأت بتطبيق تلك السياسة عبر توطيف غير اللاجئين بصورة كبيرة في مؤسساتها.

وقال ابو حسنه في تصريحا اذاعية ان الاونروا منظمة تعمل فقط وفق تفويضها للاجئين الفلسطينيين ولا تستطيع ان تتجاوز تفويضها حسب القرارات الاممية التي صاحبت انشائها وان ما ينشر حول شطب كلمة اللاجئين وان تصبح لكل الفلسطينيين غير صحيح اطلاقا.

واضاف "اللجان الشعبية للاجئين بغزة قدمت شكوى للمفوض السابق كرهينبول بان عمليات توظيف كبرى تتم لغير اللاجئين في الاونروا ورد بصورة حاسمة بان الاولوية هي للاجئين حسب التفويض الاممي ولا احد يستطيع ان يتجاوز ذلك وفي حال لم يتوفر لاجئ مؤهل يمكن توظيف غير اللاجئ".

وتابع " 170 دولة صوتت لصالح الاونروا في اللجنة الرابعة قبل ايام فقط وعلى نفس بنود التفويض ولا تغيير فيها وهذا شكل انتصارا كبيرا للاونروا واللاجئين والتفويض سيكون كاملا غير منقوص ولن نتجاوز التفويض الممنوح لنالاننا لا نملك حق تجاوزه".