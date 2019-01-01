  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنه: الاونروا للاجئين فقط حسب التفويض الاممي وعمليات توظيف غيرهم محدودة

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنه: الاونروا للاجئين فقط حسب التفويض الاممي وعمليات توظيف غيرهم محدودة


غزة / سما/

رفض المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ما يتم تداوله بأن الاونروا تطبق عمليا سياسة بان تصبح "وكالة لكل الفلسطينيين" مع اسقاط عبارة اللاجئين وانها بدأت بتطبيق تلك السياسة عبر توطيف غير اللاجئين بصورة كبيرة في مؤسساتها.

وقال ابو حسنه في تصريحا اذاعية ان الاونروا منظمة تعمل فقط وفق تفويضها للاجئين الفلسطينيين ولا تستطيع ان تتجاوز تفويضها حسب القرارات الاممية التي صاحبت انشائها وان ما ينشر حول شطب كلمة اللاجئين وان تصبح لكل الفلسطينيين غير صحيح اطلاقا.

واضاف "اللجان الشعبية للاجئين بغزة قدمت شكوى للمفوض السابق كرهينبول بان عمليات توظيف كبرى تتم لغير اللاجئين في الاونروا ورد بصورة حاسمة بان الاولوية هي للاجئين حسب التفويض الاممي ولا احد يستطيع ان يتجاوز ذلك وفي حال لم يتوفر لاجئ مؤهل يمكن توظيف غير اللاجئ".

وتابع " 170 دولة صوتت لصالح الاونروا في اللجنة الرابعة قبل ايام فقط وعلى نفس بنود التفويض ولا تغيير فيها وهذا شكل انتصارا كبيرا للاونروا واللاجئين والتفويض سيكون كاملا غير منقوص ولن نتجاوز التفويض الممنوح لنالاننا لا نملك حق تجاوزه".

الأكثر قراءة اليوم

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية في سوريا إلى 23

مظاهرة في تل أبيب ضد قرار السلطة وقف استيراد العجول من اسرائيل

ملادينوف: غزة تحتاج لحل سياسي.. ونحتاج لدعم تفاهمات تخفيف الأزمة الإنسانية

حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية

تفاصيل مروّعة جديدة عن مقتلع عيني زوجته بالأردن

قناة عبرية: ماندلبليت قد يعلن غداً قراره بشأن ملفات نتنياهو القضائية

الأخبار الرئيسية

b9b893e5a9825f8868c68bc0ba9de0e8

هولندا توقف دعمها المالي للسلطة بسبب دفعها مخصصات الاسرى والشهداء

صواريخ

جنرال سابق : الجهاد الإسلامي شلّت نصف اسرائيل فماذا لو تدخلت حماس؟!

رؤوفين

رئيس الاحتلال سيعلن أول فشل تشكيل حكومة في تاريخ اسرائيل

غانتس أعاد التفويض لريفلين: "فشلت بتشكيل الحكومة"

بيبي

على وقع حراك مكثف.. نتنياهو يوجه رسالة لزعيم حزب ازرق ابيض بشان تشكيل الحكومة وهذا مفادها