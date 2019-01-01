اللجان الشعبية تدعو لمواجهة "الارهاب" الاسرائيلي والامريكي المنظم

رام الله / سما /

دعت اللجان الشعبية الفلسطينية في الوطن ودول الشتات من خلال بيان مركزي صدر من رام الله جماهير شعبنا بجميع القواعد الشعبية وفي كل مكان الى التحرك لمواجهة "الارهاب" الميداني والسياسي المنظم التي تقوده دولة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية بحق شعبنا وارضنا وقدسنا ومقدساتنا بهدف تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة بعد فشل ما يسمى ب " صفقة القرن ".

واشاد البيان بصمود ابناء شعبنا في القدس في مواجهة الاخطار والتحديات الصهيو امريكية برغم كافة الاجراءات والجرائم الاحتلالية الاستيطانية الاحلالية التهويدية بحق القدس والمقدسات وبحق الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في ما يسمى ب مناطق "c" .

ودعا البيان الى احياء واعادة تشكيل وتعزيز لجان الحماية والحراسة الشعبية لحماية الارض والممتلكات والمقدسات والمؤسسات الفلسطينية العربية الاسلامية والمسيحية من الجرائم الاستيطانية الاحلالية المتصاعدة في القدس وباقي محافظات الوطن .

ودعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي باسم اللجان الشعبية الفلسطينية في الوطن والشتات وباسم المؤسسات الاهلية والشعبية الفلسطينية جماهير شعبنا في الوطن والشتات للالتفاف حول القيادة الفلسطينية لافشال اعلان بومبيو ومواجهة برامج التهويد والاستيطان الاستعماري وحماية المؤسسات الفلسطينة وخصوصا المؤسسات المقدسية الموجودة في عاصمتنا الفلسطينية القدس العربية وفي كافة المحافظات الفلسطينية .

وفي نفس السياق دعا منسق اتحاد الاثاريين العرب في فلسطين امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات للالتفاف حول القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس لافشال اعلان وزير الخارجية الامريكي بومبيو الذي يريد تشريع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي فوق اراضي دولة فلسطين في الضفة الغربية وفي القدس .

وقال ان شعبنا الفلسطيني المرابط فوق ارض فلسطين وفي جميع دول الشتات لن يرضخ للإرهاب الميداني و السياسي المنظم الذي تمارسه ادارة ترمب ضد قدسنا ومقدساتنا وضد شعبنا وارضنا وضد قضيتنا الفلسطينية العادلة .

واضاف ان شعبنا العظيم سيفشل اعلان بومبيو كما افشل ما يسمى ب "صفقة القرن"، وسيواصل كفاحه حتى كنس الاحتلال والاستيطان، وتحقيق هدف شعبنا بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الفلسطينية العربية خلف قيادته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم.

وفي نفس الاطار دعا المهندس عزمي الشيوخي الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لحماية المستهلك واتحاد الاثاريين العرب وجميع الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في فلسطين وفي جميع دول العالم لحماية حقوق شعبنا المرابط وحماية فلسطينية وعروبة القدس وفلسطين وحماية مؤسساتنا المقدسية والفلسطينية الاسلامية والمسيحية من الهجمة التهويدية الاستيطانية الاحلالية الصهيو امريكية الهادفة الى تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة .

وقال الشيوخي اننا نناشد العرب والمسلمين والمسيحيين وجميع احرار العالم بان يقفوا الى جانب قيادتنا والى جانب شعبنا الصامد والى جانب قضيتنا الفلسطينية العادلة في مواجهة اعلان وزير الخارجية الامريكي بومبيو الذي يدعي ان المستوطنات المقامة فوق اراضي دولتنا الفلسطينية قانونية، مؤكد ان شعبنا وقيادتنا متمسكون بالثوابت وبالحقوق الوطنية لشعبنا فوق ارضه المحتلة وان جريمة اعلان بومبيو التي لحقها اغلاق الاحتلال لعدد من المؤسسات الفلسطينية في عاصمتنا القدس اليوم وهدم عدد من المنازل يتنافى مع كافة القوانين والاعراف والمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية ويتنافى مع قرارات محكمة لاهاي ومع كافة القرارات الاممية وقرارات هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي .