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نقيب المحامين : قرار الاحتلال منع تغطية تلفزيون فلسطين في القدس والداخل عدوان على الحقيقة

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب المحامين : قرار الاحتلال منع تغطية تلفزيون فلسطين في القدس والداخل عدوان على الحقيقة


رام الله / سما /

استنكر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات حظر عمل طواقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس والداخل من قبل قوات الاحتلال مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف إلى حجب الحقيقة عن ممارسات الاحتلال ضد مكونات المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني.

واعتبر نقيب المحامين ان هذا المنع لحرية العمل الصحفي لتلفزيون فلسطين هو انتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف والقانون الدولي لحقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان ايضا.

واكد نقيب المحامين انه لا يحق للإحتلال منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس والاراضي المحتلة كونها اراضي فلسطينية بامتياز وتلفزيون فلسطين هو التلفزيون الرسمي للدولة الفلسطينية وهو العين اليقظه لنقل حقيقة الانتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال داخل هذة المدينة المقدسة التي فرض عليها الحصار المشدد من قبل الاحتلال وهذا يتجلى من خلال القرارت الأخيرة التي استهدفت طواقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس .

وقال نقيب المحامين ان هذا القرار يأتي في إطار توجهات الاحتلال لتعزيز ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي تجاه تجاوزات الاحتلال وعدم التزامه بالحد الادنى للقانون الدولي. وناشد نقيب المحامين كافة الجهات الدولية للنظر بتمعن في هذه الاجراءات والعمل على انصاف الشعب الفلسطيني الذي تراق دمائه بشكل يومي من قطعان المستوطنيين وجيشه المدجج بالسلاح ضد شعبنا الاعزل.

واكد نقيب المحامين ان نقابة المحامين سوف تقوم بمخاطبة كافة الاتحادات والنقابات الدولية واتحادالمحامين العرب من اجل وضعهم بحقيقة هذة الممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تستهدف المناطق الفلسطينية وبالأخص مدينة القدس.

#جواد عبيدات #نقابة المحامين #الاحتلال

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