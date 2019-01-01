ما هي أسرع التكنولوجيات بالعالم على الأطلاق؟

سهيل حدوث

تتسارع التكنولوجيا بشكل سريع ومتدفق عبر العالم وأصحبت تطبيقاتها تتداخل في حياة الانسان بشكل مباشر، تعرف التكنولوجيا بمفهوم حرفة أو التقنية والتي تتسم بالذكاء حسب تعريف اليوناني القديم، أي رياضياً تختصر المتسلسلات الرياضية إلى أقصر الحلول لأختصار أسرع الوقت واداءاً.

شكلت التكنولوجيا بالعصر الحديث أهمية بالغة في تشكيل مفهوم الأستخدام البشري والتواصلي الاجتماعي والنقلي. أهمية التكنولوجيا بلغ إلى أدق صمامات وعروق القلب في العمليات الجراحية ذات الدقة المتناهية.

لماذا التكنولوجيا تتسارع و تتضاعف بقوة؟

التكنولوجيا تضاعفت مئات المرات سرعة ومساحة واداءًخلال القرن العشرين، هذا ناتج أولاً على التنافس الشديد والمحموم بين كتل الدول الكبرى منها الولايات المتحدة وروسيا مثلاً، أو بين ألمانيا وبريطانيا، على مستويات تنافسية كبيرة منها في مجال الفضاء وتطوير قوة الأسلحة، فلكل منها أسبابها الجوسياسية.

هذه الخاصية أنتقلت إلى الشركات الكبرى الخاصة، وجعلت منها في حالة محمومة تجارياً عبر العالم وعبر عقد من الزمن، وأنتقلت على شكل تجاري ربحي، منها أسرع الهواتف وأسرع التطبيقات ومنصات التداول الاجتماعي المختلفة وغيرها،فمن هو الأسرع هو الرابح.

ماهو ترتيب أسرع االتكنولوجيات في العالم؟

هنا التصنيف بين التكنولوجيات سيكون مبنى على ربط السرعة بالزمن والمساحة؛ منها:

1.منصة التداول المالية: تعتبر المنصة المالية من أسرع وأدق الادوات التكنولوجية عبر العالم على الإطلاق، لأن هذه الاداة تربط تداول الفوركس (تبادل العملات الأجنبية)Forex Trading-، أي ربط الحساب مالياً بالوقت والتغطية الجغرافية فورياً، عبر عواصم العالم، فمثلاً تغطي هذه الاداة سعر عملة في طوكيو في النهار وتنقلها لمتداول في أبوظبي في الليل بنفس السرعة والرقم مع تغطية الفارق الجغرافي والفارق السعري في أقل من كسور في ثانية. يرجع التداول التقليدي في مطلع القرن العشرين في بلجيكا، حيث كان كتابياً ومحلياً ولايوجد أي ربط بين البورصات حول العالم حيناذاك. فاليوم أصبح التداول المالي يطبق على منصات ذكية وقوية منها المنصة الشهيرة متياتريدر MT4 ، تجذب الملايين من المتداولين والمستثمرين عبر العالم.

2.الهاتف المحمول: يعتبر الهاتف المحمول من الادوات التكنولوجية بالغة سرعة، فهو يربط بين المسافات التواصلية خلال ثواني وينقل الصور وتحميلات الفيديو إلى نهاية العالم في أجزاء من الثانية، فلقدمرت تكنولوجيا الهاتف المتنقل بعدة قفزات تكنولوجية مع بداية ظهورها في تسعينيات الماضية، ثم التطور إلى خدمات الرسائل و إستمرار المنافسة الكبرى حتى ظهور الجيل الجديد من تكنولوجيا الواي فاي على الهاتف والتواصل بالكاميرا، ثم ظهور الجيل الجديد من الجيل الخامس G5. وأستمر إحتدام المنافسة إلى حده من ظهور هواتف شبه نصف سنوية بين الأيفون سامسونج الذكية وتفوق هاتف هواي الصيني المتضاعف في معالجة بيانات الهاتف، الذي أدى فرض عقوبات حظر دولية سببها هو التنافس التكنولوجي.

3.الطائرة: من فكرة عباس إبن فرناس الذي جسد مفهوم الطيران بدون ذيل إلى الأخوين رايت بالولايات المتحدة الامريكية، قد حققت الطائرة شوطاً كبيراً في مجال النقل وفي الدفاع العسكري و الفضاء. فتبلغ سرعة الطائرات اليوم إلى 2 ماخ أي 2448 كم في الساعة، وأغلب هذه الطائرات هي عسكرية للإستطلاع أو لتنفيذ التجارب الفضائية، فالتنافس العسكري هو السبب في تطور طائرات النقل المدني. أسرع طائرة في العالم هي طائرة North American X-15 تعتبر أسرع طائرة في العالم على الإطلاق وتصل سرعتها الى 6.7 ماخبما يعادل 8200 كلم/ ساعة وتستخدم لأغراض البحوث والتجارب وهي مزودة بمحرك صاروخي.

4.الروبوت الصناعي: عرف الروبوت في الأدب الانساني، من خلال رواية تشيكية للكاتب كار تشيك والتي أستوحت منها فكرة مسألة العمل الشاق للعامل، وذلك من خلال خلق أداة تقوم عن الإنسان بأداء الأعمال الشاقة والصعبة وهي بالتشيكية تعني الروبوت. وعليه، أنتقل هذا الوحي المسرحي إلي السينما ثم من السينما إلى الحقيقة، فقد بدأ بالفعل بالتوجه إلى إختراع روبوتات مختلفة معززة بالذكاء الصناعي، تدخل في صناعات عدة منها في تكنولوجيا صناعة السيارات و والألكترونيات، والعمليات الجراحية الدقيقية، كما تتوجه التكنولوجيا لتجسيد الرجل الألي ما يعرف Humanoid Robots، الذي من المتوقع أن يكون له دور في إطفاء الحرائق وفي المسائل الأمنية. فحسب وكالة مشروعات المتقدمة التي يديرها البنتاغون، فقد بلغت سرعة الأنسان الألى 29 كيلومتراً في الساعة، حسب البي بي سي عربي.