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فيديو.. الكابتن ماجد يعود من جديد على هذه القناة

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الكابتن ماجد يعود من جديد على هذه القناة


وكالات / سما /

بات من المنتظر أن تبث قناة (MBC 3) حصريا، الحلقة الأولى الجديدة من المسلسل الكرتوني المشهور "كابتن ماجد"؛ وذلك بعد أن وقعت اتفاقية مع يويشي تاكاهاشي مؤلف المسلسل الياباني الجنسية.

وذكر أشرف يونس مدير قناة (MBC 3) أن هذه الخطوة ترمي إلى "المساهمة في بناء جيل يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجابا في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية".

وقال يونس : "لطالما رسم مسلسل الكابتن ماجد الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي"، مشيرًا إلى أنه "كان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال".

ووفق ما أورده موقع روسيا اليوم، من المقرر البدء في بث الحلقات الجديدة والحصرية من مسلسل الكابتن ماجد عبر (MBC 3) اعتبارا من شهر ديسمبر القادم باللغة العربية.

ويعتبر الكابتن ماجد المسلسل الكرتوني الرياضي الأشهر على الإطلاق، حيث حقق نجاحا كبيرا جدا في جميع الدول العربية التي عُرض فيها مترجما عن اللغة اليابانية، وبسببه ارتبطت أجيال بلعبة كرة القدم.

#الكابتن ماجد

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