  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: هولندا أوقفت دعمها المباشر للسلطة لهذا السبب

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: هولندا أوقفت دعمها المباشر للسلطة لهذا السبب


رام الله / سما /

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن البرلمان الهولندي قرر أمس وقف الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة في البلاد إلى السلطة الفلسطينية بسبب دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وبحسب الصحيفة، فإن هولندا قررت وقف تحويل المساعدات المقدرة بنحو مليون ونصف المليون يورو شهريًا، كانت تقدم كدعم لميزانية السلطة بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم تحويل تلك الأموال لدعم مشاريع محددة.

ولفتت إلى أن القرار اتخذ بضغوط من مؤيدين لإسرائيل من الطائفة المسيحية وغيرها، خاصةً بعد مداولات جرت داخل البرلماني الهولندي لتمرير قانون يمنع تمييز منتجات المستوطنات وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية الذي صدر منذ أيام، مشيرةً إلى أنه تم الموافقة على القانون وبدأ تنفيذه.

ورحبت السفارة الإسرائيلية في هولندا بالقرار الصادر عن البرلمان الهولندي. معربًا أحد المسؤولين الإسرائيليين عن أمله في أن تتبع مزيد من الدول الأوروبية هولندا في وقف تمويل السلطة وكذلك منع تمييز منتجات المستوطنات.

#صحيفة عبرية #هولندا #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية في سوريا إلى 23

مظاهرة في تل أبيب ضد قرار السلطة وقف استيراد العجول من اسرائيل

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية لوكسمبورج: الاعتراف بدولة فلسطين ردًا على الإعلان الأميركي بشرعنة المستوطنات

رؤوفين

رئيس الاحتلال سيعلن أول فشل تشكيل حكومة في تاريخ اسرائيل

غانتس أعاد التفويض لريفلين: "فشلت بتشكيل الحكومة"

ملادينوف: غزة تحتاج لحل سياسي.. ونحتاج لدعم تفاهمات تخفيف الأزمة الإنسانية

بيبي

على وقع حراك مكثف.. نتنياهو يوجه رسالة لزعيم حزب ازرق ابيض بشان تشكيل الحكومة وهذا مفادها