صحيفة عبرية: هولندا أوقفت دعمها المباشر للسلطة لهذا السبب

رام الله / سما /

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن البرلمان الهولندي قرر أمس وقف الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة في البلاد إلى السلطة الفلسطينية بسبب دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وبحسب الصحيفة، فإن هولندا قررت وقف تحويل المساعدات المقدرة بنحو مليون ونصف المليون يورو شهريًا، كانت تقدم كدعم لميزانية السلطة بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم تحويل تلك الأموال لدعم مشاريع محددة.

ولفتت إلى أن القرار اتخذ بضغوط من مؤيدين لإسرائيل من الطائفة المسيحية وغيرها، خاصةً بعد مداولات جرت داخل البرلماني الهولندي لتمرير قانون يمنع تمييز منتجات المستوطنات وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية الذي صدر منذ أيام، مشيرةً إلى أنه تم الموافقة على القانون وبدأ تنفيذه.

ورحبت السفارة الإسرائيلية في هولندا بالقرار الصادر عن البرلمان الهولندي. معربًا أحد المسؤولين الإسرائيليين عن أمله في أن تتبع مزيد من الدول الأوروبية هولندا في وقف تمويل السلطة وكذلك منع تمييز منتجات المستوطنات.