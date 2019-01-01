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وزير خارجية الاردن : لا سلام دون زوال الاحتلال

الخميس 21 نوفمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الاردن : لا سلام دون زوال الاحتلال


عمان / سما /

‏ثمّن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات ورفضها، معتبرا عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم "وادي الأردن" قتلا لكل الجهود السلمية.

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء "نثمن تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن لاشرعية المستوطنات ورفضها خرقا للقانون الدولي يقوض فرص تحقيق السلام".

وتابع: "إعلان رئيس وزراء إسرائيل نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل هو إعلان قتل كل الجهود السلمية".

واكد ان "لا سلام شاملا دون زوال الإحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة".

#ايمن الصفدي

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