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لوكسمبورغ : على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بدولة فلسطين

الخميس 21 نوفمبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوكسمبورغ : على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بدولة فلسطين


رام الله / سما /

ذكر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن يوم الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أسلبورن لوكالة رويترز ”الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل“، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

وقال الاتحاد الأوروبي عقب الإعلان الأمريكي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.

#لوكسمبورغ #الاتحاد الأوروبي #فلسطين

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