الصحفي عمارنة في رسالة مؤثرة: عيني فداءً لفلسطين وسأواصل تغطيتي الصحفية

سما / وكالات/

توجه الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنه الذي فقد عينه بسبب استهداف الاحتلال المباشر بالشكر والتحية لكل من تضامن معه سواءً من فلسطين أو من جميع الدول العربية الشقيقة وجميع المتضامنين الدوليين.

وخص عمارنة في شكره زملائه الصحفيين في فلسطين وخارج فلسطين، مشيراً إلى هذا التضامن خفف عنه كثيرا واشعره بانه ليس وحيداً، متمنياً لاستثمار هذا التضامن في حماية الصحفي الفلسطيني.

وتوجه عمارنة بالشكر من رئيس السلطة محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وجلالة الملك عبد الله على اهتمامهم بقضيته، متمنياً انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

تمنى عمارنة "ان نكون يدا واحده ونكون كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضًا، لنستطيع الاستمرار في معركة تحرير القدس والمقدسات ولنحافظ على هويتنا الفلسطينية".

واضاف: تأكدوا جميعًا ان إصابتي لن توقفني عن تغطية الحقيقية والاستمرار بعملي الصحفي بجانب زملائي في الميدان، فالصحفي يقاوم الاحتلال من خلال كاميرته وقلمه وصوته والإعلام من اهم الجوانب التي تقوي قضيتنا. فمن ربح الاعلام يربح الحرب وسنربح حربنا ضد الاحتلال بوحدتنا وتكاتفنا وتضامنا معا.

واختتم رسالته قائلاً "لن تنطفئ عين الحقيقي وعيني وقلبي وجسمي فداءً للوطن والأقصى والأرض الفلسطينية".