  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: ماندلبليت قد يعلن غداً قراره بشأن ملفات نتنياهو القضائية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: ماندلبليت قد يعلن غداً قراره بشأن ملفات نتنياهو القضائية


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت اتخذ قرارًا بشأن الملفات القضائية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو.

ورجحت القناة التلفزيونية الاسرائيلية، أن يتم الإعلان عن قراره يوم غد الخميس، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ وسط خلافات إدارية بين بعض المستشارين القانونيين حول بعض القضايا بشأن الملفات.

وأشارت إلى أنه كان هناك بعض الأصوات التي دعت لإغلاق الاتهامات ضد نتنياهو بشأن الملف 2000، فيما كان هناك حالة من عدم التوافق في الآراء بشأن الملف 1000 وحول توجيه لائحة اتهام بالتزوير وخيانة الأمانة.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها إسرائيل بعد فشل تشكيل الحكومة للمرة الثانية، وتوقع إجراء انتخابات ثالثة.

ويتهم نتنياهو في ملفات 1000 و2000، و4000، حيث يتعلق الأول بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت رشاوى، والثاني يتعلق باتصالات نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على خدمة إعلامية لتصحيح صورته، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم"، اما الملف الأخير فانه يركز على علاقة نتنياهو مع ألون ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع "واللا" الاخباري، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته إعلامياً.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن

الأخبار الرئيسية

غانتس أعاد التفويض لريفلين: "فشلت بتشكيل الحكومة"

ملادينوف: غزة تحتاج لحل سياسي.. ونحتاج لدعم تفاهمات تخفيف الأزمة الإنسانية

بيبي

على وقع حراك مكثف.. نتنياهو يوجه رسالة لزعيم حزب ازرق ابيض بشان تشكيل الحكومة وهذا مفادها

حنا ناصر

حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية

ليبرمان

ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس