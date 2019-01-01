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نتنياهو يشكر ليبرمان على تصريحاته.. ماذا قال؟

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشكر ليبرمان على تصريحاته.. ماذا قال؟


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تصريحات رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قائلاً إنه يشكر ليبرمان على قراره "إزالة فكرة الحكومة الضيقة عن الطاولة".
 
ووفقاً لقناة "كان" العبرية، وصف نتنياهو هذه الفكرة بالهذيان "لأن الحكومة ستكون معتمدة على أشخاص يعملون بأمر من الدّ أعدائنا"، على حد تعبيره.
 
وخلال جلسة لتحالف اليمين عصر اليوم، دعا نتنياهو، رئيسَ حزب "كاحول لافان" بيني غانتس إلى "التحلل من القيود التي فرضها يائير لابيد وإقامة حكومة وحدة وطنية"، موضحاً أن الوقت لم يفت بعد للقيام بذلك.
 
وأكد نتنياهو على ضرورة "عدم نبذ وإقصاء أي جمهور، يهودي أو غير يهودي، يؤمن بدولة يهودية وديمقراطية"، على حد قوله.
 
وفي وقت سابق لام ليبرمان حزب "الليكود" و"كاحول لافان" وحملهما مسؤولية العقدة السياسية الراهنة التي قد تبشر بالذهاب إلى جولة انتخابات ثالثة.

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