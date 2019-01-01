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السعودية تؤكد رفضها التام للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد رفضها التام للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات


الرياض /سما/

 عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأميركية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأضاف المصدر، أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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