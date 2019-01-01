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مظاهرة في تل أبيب ضد قرار السلطة وقف استيراد العجول من اسرائيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في تل أبيب ضد قرار السلطة وقف استيراد العجول من اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "كان حدشوت" العبري، أن قافلة مكونة من 40 شاحنة و150 من مربي المواشي، تتوجه إلى مجمع الدوائر الحكومية في تل أبيب، لتنظيم مظاهرة احتجاجاً على عدم استيراد السلطة الفلسطينية للعجول من إسرائيل.
 
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت قراراً في أيلول/ سبتمبر الماضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل وذلك في إطار خطة "الانفكاك الاقتصادي"، وقالت إنها تعتزم بدء عملية الاستيراد المباشر للعجول من الخارج.
 
لكن قناة "كان" العبرية، ذكرت منتصف شهر أكتوبر الماضي، أنه تم حل أزمة استيراد العجول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما وافقت الأخيرة على السماح باستيراد العجول من إسرائيل.
 
ويستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي، الذي ينتج حوالي 20 مليون طن من اللحوم.

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