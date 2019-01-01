  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تدين إغلاق وحظر عمل مؤسسات فلسطينية بالقدس المحتلة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين إغلاق وحظر عمل مؤسسات فلسطينية بالقدس المحتلة


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مؤسسات فلسطينية من بينها مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظر أنشطة تلفزيون فلسطين، واعتقال مدير المركز الصحي العربي في بلدتها القديمة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن منع أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وداخل أراضي عام 1948، عنصرية إسرائيلية تهدف لطمس الحقيقة، والتغطية على جرائمها، ولمحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية، ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الداعية لحل الصراع بالطرق السلمية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ حل الدولتين.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لإجراءات وأهداف الاحتلال، ونتائجها وتداعياتها ضد أحياء وبلدات القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أنها حلقة في مسلسل عدواني مستمر، يهدف الى تركيع أهالي القدس، وفرض شروط الاحتلال عليهم، بغطاء أميركي منحاز لسياساته الاستيطانية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمعنية بحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي والمنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا في القدس، ورفض هذه القرارات وإدانتها، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن

الأخبار الرئيسية

بيبي

على وقع حراك مكثف.. نتنياهو يوجه رسالة لزعيم حزب ازرق ابيض بشان تشكيل الحكومة وهذا مفادها

حنا ناصر

حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية

ليبرمان

ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس

مايك بومبيو

السلطة تنوي رفع قضية للجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي

عباس

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت