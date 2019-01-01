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المكتب الحركي للصحفيين يدين إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الحركي للصحفيين يدين إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة


غزة / سما/

 أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المكتب الحركي أن هذا القرار يأتي استمرارا لاعتداءاته المتواصلة بحق الصحفيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على الزميل معاذ عمارنة، ما أدى لفقدان عينه اليسرى.

وطالب المكتب، الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية باستنكار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاعتداءاته بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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