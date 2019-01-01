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السفير نوفل: نحرص على تطوير العلاقات الفلسطينية الروسية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير نوفل: نحرص على تطوير العلاقات الفلسطينية الروسية


موسكو /سما/

 قال سفير دولة فلسطين في روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، إن انطلاق أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية المشتركة في العاصمة الروسية موسكو، تؤكد حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتجارية والثقافية، سعياً لجعلها ترتقي إلى مستوى علاقات الصداقة التاريخية.

وقال نوفل في بيان له، اليوم الأربعاء، يرأس اللجنة عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وعن الجانب الروسي وزير العمل مكسيم توبيلين، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات مع روسيا، من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتنشيط الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات التجارية.

يشار إلى أن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة تستمر لثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومختصين من وزارات الاقتصاد، والزراعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمواصلات، والثقافة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك هيئة المواصفات والمقاييس، وسلطة الطاقة وسواها، إضافة الى وفد من رجال أعمال من كلا الجانبين، كما أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

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