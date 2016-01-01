اسبانيا: المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس لها أي شرعية قانونية

مدريد /سما/

قالت وزارة الخارجية الاسبانية إن "حكومة اسبانيا تؤكد من جديد موقفها العلني والمستمر من المستوطنات، والذي يتوافق مع مختلف قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334، الصادر في ديسمبر 2016".

وأضافت في بيان لها، "ترى اسبانيا أن المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أنها تشكل عقبة أمام حل الدولتين التفاوضي وأمام تحقيق سلام عادل ودائم يلبي تطلعات الطرفين المشروعة".

ودعت حكومة اسبانيا إلى "إنهاء المستوطنات، تماشياً مع ما أعلنته الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي".