حماس تطالب بمواصلة التصدي للعدوان الاسرائيلي على سوريا

غزة / سما/

اعتبرت حركة حماس، "أن الاحتلال الاسرائيلي لا زال يمارس سياسة العربدة واستعراض العضلات بشن عدوان سافر على الأراضي السورية، ويرتكب جرائم بشعة بحق السكان الآمنين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وعلى رأسهم معاذ العجوري نجل القائد الفلسطيني أكرم العجوري".



وأدانت حماس في بيان لها، "هذه الهجمة الاسرائيلية التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وشعوب المنطقة؛ تحقيقا لهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، مطالبة بضرورة مواصلة التصدي لهذا العدوان، وتسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة، مؤكدين أن هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم".

