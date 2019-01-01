اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل.. والاستيطان محور البحث

القاهرة /سما/

أعلنت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب، الاثنين المقبل، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الإعلان الأخير للإدارة الأميركية من أنها لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة، والجمهورية العراقية، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ودولة فلسطين.

وأضاف ان من المقرر أن تقدم الأمانة العامة مذكرة تتضمن شرحا بآخر المستجدات المتعلقة بملف الاستيطان، والإعلان الأميركي الأخير، كما سيتم النظر في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل معه.

بدورها، أكدت مندوبية فلسطين في الجامعة، أنها خاطبت الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري لبحث الموقف الأميركي، وذلك بناء على تعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.