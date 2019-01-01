مجلس النواب البحريني يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه للهجمة الاستيطانية

المنامة /سما/

أكد مجلس النواب في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، دعمه الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

كما أكد، في بيان له، رفضه للهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها دولة فلسطين المحتلة، في مخالفة واضحة وصارخة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334.

وأعرب عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد، للصمت الدولي حيال التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومخالفة كافة القرارات الأممية، والقيام بأعمال وممارسات تتعارض وحقوق الإنسان بشكل يومي ومتواصل.

وشدد على أن الهجمة الاستيطانية الشرسة ضد الأراضي الفلسطينية، من شأنها إعاقة الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة، وأن استمرار الاستيطان يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وسيتسبب بمزيد من ردود الأفعال التي من شأنها تصعيد التوترات والنزاعات في المنطقة.

ودعا المجلس، المجتمع إلى اتخاذ الخطوات الفاعلة والقرارات اللازمة، لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة، ووقف عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.