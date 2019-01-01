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عضو مجلس الشورى البحريني عبد العزيز إبل يدين الإعلان الأميركي بشأن المستوطنات

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أكد عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين عبد العزيز إبل، موقف المملكة الواضح والداعم لحقوق شعبنا التاريخية، وعدم المساس بأرضه الشرعية، وحقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين.

وشدد في حديث لصوت فلسطين، اليوم الأربعاء، على إدانة بلاده على المستويين الرسمي والشعبي الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات، واعتباره مخالفا للقانون الدولي.

ونوه عضو مجلس الشورى البحريني أن بلاده ستعلن في اجتماع جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية في كانون الأول/ديسمبر المقبل موقفا واضحا وداعما للشعب الفلسطيني، ومستنكرا للإعلان الأميركي، واية قرارات لا تتوافق مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

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