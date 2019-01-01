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الديمقراطية تُحذر من خطورة لعبة النار التي تديرها حكومة نتنياهو

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تُحذر من خطورة لعبة النار التي تديرها حكومة نتنياهو


غزة / سما/

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على سوريا والذي أدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء.

وحذرت الجبهة في بيان لها، من خطورة لعبة النيران التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو في أيامها الأخيرة أن تديرها في رهان مكشوف على نقل أزمة النظام في إسرائيل إلى الخارج، والتغطية على الملف القضائي لنتنياهو في ضلوعه في العديد من فضائح الفساد.

ودعت الجبهة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لتحميل مسؤولياته التي يمليها عليه واجبه كأعلى مرجعية دولية لضمان الأمن في العالم، وتفويت الفرصة على نتنياهو لإشعال النيران في المنطقة، من خلال أعماله العدوانية التي لم تتوقف، في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس ، وعلى الأرض السورية.

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