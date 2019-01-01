  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النتشة: إسرائيل تشن حربا معلنة على القدس ومؤسساتها

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة: إسرائيل تشن حربا معلنة على القدس ومؤسساتها


القدس المحتلة / سما /

 ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، معتبرا ذلك مقدمة واضحة لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة التي تعمل اسرائيل على تهويدها بدعم منقطع النظير من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال النتشة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن اقدام الاحتلال على إغلاق مديرية التربية والتعليم ومكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية واقتحام المركز الصحي العربي، واقتحام مكتب شركة "الأرز للإنتاج التلفزيوني" يعتبر مسا واضحا بالكرامة الفلسطينية وعدوانا معلنا على الوجود الفلسطيني في القدس، ورسالة اسرائيلية للعالم بأن المدينة "يهودية لا وجود فيها لمن تعتبرهم أغيارا".

وتابع، ان الولايات المتحدة الأميركية المتحدية للعالم ولقرارات الشرعية الدولية فتحت الباب على مصراعيه امام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل ممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون حسيب أو رقيب.

وأكد النتشة أن صوت الحق الفلسطيني سيظل صادحا في كل أرجاء العالم، ومهما حاولت اسرائيل منع أو إسكات هذا الصوت فإنها لن تفلح لأننا لن نعدم الوسيلة في فضح جرائم الاحتلال والتصدي لها.

وطالب العالمين العربي والإسلامي بالتحرك السريع والجاد من أجل منع انفلات الأمور وتدهور الأوضاع في المنطقة، والتي تعمل اسرائيل على تفجيرها لتحقيق أهدافها السياسية الكبرى التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي مقدمة ذلك ضم الأغوار الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن

تل ابيب لـ"طهران": احذروا.. فنحن لسنا السعودية!

الأخبار الرئيسية

حنا ناصر

حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية

ليبرمان

ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس

مايك بومبيو

السلطة تنوي رفع قضية للجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي

عباس

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

العودة

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة