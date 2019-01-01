النتشة: إسرائيل تشن حربا معلنة على القدس ومؤسساتها

القدس المحتلة / سما /

ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، معتبرا ذلك مقدمة واضحة لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة التي تعمل اسرائيل على تهويدها بدعم منقطع النظير من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال النتشة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن اقدام الاحتلال على إغلاق مديرية التربية والتعليم ومكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية واقتحام المركز الصحي العربي، واقتحام مكتب شركة "الأرز للإنتاج التلفزيوني" يعتبر مسا واضحا بالكرامة الفلسطينية وعدوانا معلنا على الوجود الفلسطيني في القدس، ورسالة اسرائيلية للعالم بأن المدينة "يهودية لا وجود فيها لمن تعتبرهم أغيارا".

وتابع، ان الولايات المتحدة الأميركية المتحدية للعالم ولقرارات الشرعية الدولية فتحت الباب على مصراعيه امام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل ممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون حسيب أو رقيب.

وأكد النتشة أن صوت الحق الفلسطيني سيظل صادحا في كل أرجاء العالم، ومهما حاولت اسرائيل منع أو إسكات هذا الصوت فإنها لن تفلح لأننا لن نعدم الوسيلة في فضح جرائم الاحتلال والتصدي لها.

وطالب العالمين العربي والإسلامي بالتحرك السريع والجاد من أجل منع انفلات الأمور وتدهور الأوضاع في المنطقة، والتي تعمل اسرائيل على تفجيرها لتحقيق أهدافها السياسية الكبرى التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي مقدمة ذلك ضم الأغوار الفلسطينية.