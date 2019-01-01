"الإعلام": حظر تلفزيون فلسطين في القدس امتداد للحرب المفتوحة على المؤسسات الإعلامية

رام الله / سما /

قالت وزارة الإعلام، إن حظر الاحتلال ومنعه لأنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وأراضي عام 1948، عدوان شرس، وامتداد للحرب المفتوحة على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، وإطلاق ليد التطرف والإرهاب، بعيدا عن العدسات والمنابر الحرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ملاحقة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للشاشة الوطنية، لا تأتي فقط في إطار مزاد تشكيل حكومة الاحتلال، وتنافس أحزاب التطرف على استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة، بل تُكمل الطلقات التي اعتاد جنود الاحتلال إطلاقها اتجاه الصحفيين، وآخرهم معاذ عمارنة.

ورأت في استهداف تلفزيون فلسطين، محاولة لطمس الرواية الوطنية، ولقطع الطريق على كل الأصوات المنددة بالاحتلال، والتعتيم على أسرلة القدس والتنكيل بأهلها.

ودعت الوزارة، مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته، التي توفر الحماية لوسائل الإعلام خاصة قرار 2222، وذات الصلة بالقدس، وفي مقدمتها القرار 298 الذي يلغي تغيير وضع المدينة، أو يجحف بحقوق أهلها، و476 الرافض للقانون الإسرائيلي فيها.