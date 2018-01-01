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حمد: قرارات أممية بالجملة تتعلق بفلسطين لم ينفذ منها شيء

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد: قرارات أممية بالجملة تتعلق بفلسطين لم ينفذ منها شيء


القاهرة /سما/

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن مجلس الأمن الدولي أصدر 87 قرارا، وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 672 قرارا، ومن مجلس حقوق الإنسان 172 قرارا ولم يطبق أي منها.

وأضافت حمد في كلمتها أمام أعمال المؤتمر الوزاري حول تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية، والذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع في دول المنطقة، ان الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وتفرض علينا رؤية وآلية مغايرة وفي كل لحظة هناك جديد.

وقالت "لقد جئت من قطاع غزة رحم المعاناة، وزرت عائلة السواركة التي تعيش في منزل من الصفيح، حيث تعرضت لقصف واستهداف اسرائيليين واستشهد 8 أفراد منهم 5 أطفال وسيدتان، وهم عائلة مدنية، ماذا لو كان العكس وقتل 8 إسرائيليين داخل منزلهم، وما هي ردة الفعل الدولية؟".

وقالت إن هذا اللقاء الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي عليه مسؤولية أخلاقية وحقوقية وقانونية، وإن مجلس الأمن مطالب بإصدار قرار لمراعاة الحالة الفلسطينية.

كما طالبت حمد بإصدار قرار يدين تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يشرع الاستيطان وجرائم الحرب، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان، وبإصدار مجلس الأمن قرارا يتبع قرار رقم 1325 لمعالجة الخصوصية والحالة الفلسطينية تحت الاحتلال، وبفتح تحقيق في قضية الاستيطان والتسريع بالإجراءات التمهيدية المتعلقة بملف الاستيطان الذي تم تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية عام 2018.

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