الكيلة تبحث مع بعثة الصحة العالمية وبنك الاستثمار الأوروبي النهوض بالرعاية الصحية الأولية

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع بعثة مشتركة لمنظمة الصحة العالمية وبنك الاستثمار الأوروبي، سبل النهوض بالرعاية الصحية الأولية في فلسطين.

واستعرضت الكيلة خلال لقائها الوفد، في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، التحديات التي تواجه القطاع الصحي تحت الاحتلال، مؤكدة التزام الحكومة بدعم المناطق المهمشة والنائية والمهددة بالاستيطان.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة ضغوطاتها على الاحتلال، والتدخل للسماح لطواقمنا الطبية بمعاينة الأسرى المرضى، أو السماح لطواقم طبية دولية بتولي هذا الأمر.

وطالبت الكيلة بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك، مؤكدة أن طواقمنا الطبية جاهزة للكشف عن جميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.