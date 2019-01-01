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الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال


رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس مزيدا من برقيات التهنئة لمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان الاستقلال.

وتلقى الرئيس برقية تهنئة من رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو الذي جدد دعم حكومته الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع البلدان الأخرى بسلام استنادا إلى حلّ الدولتيْن، وعزمه على مواصلة تطوير علاقات الأخوّة والتعاون في كافة المجالات.

كما تلقى الرئيس برقية تهنئة من رئيس مجالس الدولة والوزراء لجمهورية كوبا ميجيل دياز بيرموديز، ومن رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، لذات المناسبة.

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