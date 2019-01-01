الشلالدة يبحث مع ممثل أستراليا دعم قطاع العدالة في فلسطين

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى دولة فلسطين مارك بيلي، اليوم الأربعاء، دعم قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد الشلالدة لدى استقباله بيلي رفض وإدانة أي قرار أو تصريح مـن أي دولـة يخرق المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، خاصة تصريح وقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتـراف بالقـدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وبإدعائها أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر أن تصريح وزير الخارجية الاميركي يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا أثر قانوني لهذا التصريح، الذي شـكل سابقة خطيرة تـشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد الشلالدة، على اهتمام القيادة والحكومة بتعزيز وتطوير قطاع العدالة، بناء على تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، لحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون، مشيرا لأهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وفي اطار ذلك تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات، التي تعمل على متابعة مدى انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتي تعتبر التزاما على عاتق الدولة التي انضمت للمعاهدات، واللجنة حاليا بصدد الشروع بالعمل على قانون العقوبات الساري في فلسطين، مشيرا الى أهمية نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية.

وأعرب وزير العدل عن تطلعه للاستفادة من التجربة القانونية والقضائية الاسترالية، معبرا عن أمله من تطوير الدعم الاسترالي لدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا استراليا والمجتمع الدولي، إلى التدخل لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات العامة في فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة).

بدوره، أكد بيلي اهتمام مكتب الممثلية الاسترالية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفي دعم قطاع العدالة في فلسطين.

وعبّر ممثل استراليا، عن تقديره للخطوات التي تقوم بها فلسطين، والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.