  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": حظر الاحتلال أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس تغطية على جرائمه

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": حظر الاحتلال أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس تغطية على جرائمه


رام الله / سما /

 قالت حركة "فتح"، إن حظر الاحتلال الإسرائيلي، أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، إمعان في العنصرية والتهويد، ويهدف الى التغطية على جرائمه والتخطيط لارتكاب أخرى بعيدا عن عدسات الاعلام.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المدان، يعتبر إفلاسا اخلاقيا وقانونيا واعترافا صريحا بخوف الاحتلال من الصورة والكلمة اللتين تنقلان الحقيقة لفضح وجهه الحقيقي القبيح العنصري، واقرارا من حكومة الاحتلال بخرقها كافة المواثيق والاحكام الدولية.

وحيت حركة فتح، جميع العاملين في تلفزيون فلسطين على عملهم وتفانيهم لنقل صورة الاحتلال الحقيقية المعادية لأبسط حقوق الانسان، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لا يمكن إخفاؤها والتغطية عليها بقرار جائر.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

وفاة صحفي من غزة بنوبة قلبية مفاجئة في تركيا

عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن

تل ابيب لـ"طهران": احذروا.. فنحن لسنا السعودية!

إسرائيل أكدت لأميركا: الإعلان بشأن المستوطنات لن يؤدي لتصعيد بغزة والضفة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس

مايك بومبيو

السلطة تنوي رفع قضية للجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي

عباس

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

العودة

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

حماس

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب