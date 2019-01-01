"فتح": حظر الاحتلال أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس تغطية على جرائمه

رام الله / سما /

قالت حركة "فتح"، إن حظر الاحتلال الإسرائيلي، أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، إمعان في العنصرية والتهويد، ويهدف الى التغطية على جرائمه والتخطيط لارتكاب أخرى بعيدا عن عدسات الاعلام.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المدان، يعتبر إفلاسا اخلاقيا وقانونيا واعترافا صريحا بخوف الاحتلال من الصورة والكلمة اللتين تنقلان الحقيقة لفضح وجهه الحقيقي القبيح العنصري، واقرارا من حكومة الاحتلال بخرقها كافة المواثيق والاحكام الدولية.

وحيت حركة فتح، جميع العاملين في تلفزيون فلسطين على عملهم وتفانيهم لنقل صورة الاحتلال الحقيقية المعادية لأبسط حقوق الانسان، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لا يمكن إخفاؤها والتغطية عليها بقرار جائر.