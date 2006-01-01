هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض طلب إعادة النظر بالإفراج المبكّر عن الأسير الشوبكي

رام الله / سما /

رفضت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المحكمة تذرّعت بـ"خطورة قضية الأسير الشوبكي وعدم إبدائه النّدم"، لرفض الالتماس الذي تقدّم به محاميا الهيئة، متجاهلة سنّ الأسير وحالته الصحيّة ومرور عامين على انعقاد لجنة الثلث ورفضها للإفراج عنه بعد قضائه ثلثي محكوميته.

وأكدت الهيئة أن المحكمة اقترحت سحب الالتماس وتقديم المحاميين لطلب إفراج مبكّر في وقت لاحق، إلّا أنهما ردّا بالرّفض، مضيفة انّهما سيقومان بالاستئناف على قرارها خلال (15) يوماً.

يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي، من قطاع غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، واعتقلته قوات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، ويعاني من عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.