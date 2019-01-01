الشرطة تتلف 264 مركبة غير قانونية في جنين

جنين / سما /

أتلفت الشرطة اليوم 264 مركبة ودراجة غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت اللجنة المشكلة في شرطة المحافظة وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات بإتلاف 264 مركبة بأنواع مختلفة تنوعت ما بين (220) مركبة و(44) دراجه نارية وجميعها غير قانونية تم ضبطها في أرجاء المدينة والمحافظة .

وشددت الشرطة على ضرورة تعاون المواطنين للتخلص من هذه المركبات والتي تشكل خطرا وإزعاجا وتشكل أيضا خطرا لأصحابها نتيجة حوادث السير التي قد تتسبب بها .