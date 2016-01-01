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صحيفة سويدية: المستوطنات امتداد للسياسة الأمريكية السابقة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة سويدية: المستوطنات امتداد للسياسة الأمريكية السابقة


القدس المحتلة / سما /

 علقت صحيفة "داجينس نيهيتر" السويدية ذات التوجه الليبرالي، على تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه سياسة الاستيطان بالقول، "ليست مفاجأة لأحد! ألم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدية تلو الأخرى لإسرائيل، مثل هدية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان ضمن الأراضي الإسرائيلية".

ورأت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن المستوطنات في الضفة الغربية "امتداد للسياسة الأمريكية السابقة." وقالت إن القانون الدولي "ليس بالتأكيد علما دقيقا... ولكن إذا كان هناك مبدأ لا خلاف عليه في القانون الدولي، فهو أنه ليس لدولة أن تفعل ما يحلو لها في أرض محتلة".

وأكدت الصحيفة أن الضفة الغربية "ستظل دائما جزءا لا يمكن أن تخلو منه أي مناقشات بشأن الدولة الفلسطينية" وقالت إن السياسة الجديدة لإدارة ترامب "تبدو الآن وكأنها رصاصة إعدام لهذه الحقيقة".

وأعلن بومبيو أمس الأول الإثنين، أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، وقال إن القرار "يستند إلى الحقائق على الأرض" ويعزز فرص السلام.

و أعربت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، عن أسفها إزاء الإعلان الأمريكي .

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء الإعلان، لا نزال ملتزمين بحل الدولتين الذي يعتمد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل أن موقف الأمم المتحدة بشأن المستوطنات ثابت، ولم يتغير.

وقال:" إن تغير الموقف السياسي لدولة واحدة لن يغير القانون الدولي القائم، ولا تفسيره من جانب محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن".

وطالب مجلس الأمن الدولي في 2016، بوقف كامل لبناء المستوطنات وأصدر قراراً يصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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