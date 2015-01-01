نقابة الصحفيين: حظر أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس عربدة احتلالية مسنودة بغطاء أميركي

رام الله / سما /

نددت نقابة الصحفيين بحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مكاتب شركة "الارز للانتاج التلفزيوني"، واعتقال واستدعاء العاملين فيها، اليوم الأربعاء.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا الإجراء "قرصنة وعربدة احتلالية جديدة مسنودة بغطاء استعماري أميركي، وتقاعس عربي ودولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية التي تتعرض لحرب شعواء من دولة الاحتلال، تكثفت فصولها في الأسابيع والأيام الأخيرة، حيث وثقت لجنة الحريات في النقابة 120 اعتداء وانتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري في القدس وحدها، من بين أكثر من 600 اعتداء في مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت النقابة دعوتها للمؤسسات الدولية الضامنة لحرية العمل الصحفي، للتدخل الفوري والعملي لكف يد الاحتلال عن العمل الصحفي الفلسطيني، ومحاسبته على كل جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إعمالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الصادر في أيار/ مايو عام 2015.

ودعت النقابة كافة الصحفيين المقدسيين الذين تعتز وتفخر بهم، لإعلاء الصوت الفلسطيني من القدس المحتلة، والعمل بما أمكنهم لخدمة تلفزيون فلسطين. كما دعت المؤسسات الإعلامية المقدسية إلى رفض اجراءات الاحتلال من خلال توفير معداتها وخدماتها لتلفزيون فلسطين بقنواته المختلفة، مؤكدة أن صوت فلسطين سيبقى أعلى من سياط الاحتلال.