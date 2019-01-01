هيئة الأسرى: انتهاك طبي مقصود بحق 3 أسرى يقبعون في معتقلات الاحتلال

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تنتهجها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى المرضى، فهي تتعمد تجاهل أمراضهم بشكل مقصود وتركهم فريسة للأوجاع.

ووثقت هيئة الأسرى في تقرير لها، اليوم الأربعاء، ثلاث حالات مرضية تقبع في سجون الاحتلال، إحداها الأسير محمد داوود (25 عاما) من مدينة قلقيلية والقابع في معتقل "مجدو"، حيث يشتكي من اصابة في رأسه جراء حادث تعرض له قبل اعتقاله، وأجريت له عملية لكن لا يزال يعاني مكان الاصابة من أوجاع حادة ونخزات في رأسه ومن دوخة مستمرة، ورغم معاناته تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه أدوية مهدئة ومسكنة من دون تقديم علاج حقيقي لحالته الصحية السيئة.

كما لا تزال إدارة معتقل "جلبوع" تهمل الوضع الصحي للأسير بشار شواهنة (45 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فهو يعاني من البواسير منذ عدة سنوات ومن نزيف دائم وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية لكن إدارة المعتقل تماطل منذ فترة طويلة بتحويله للخضوع للعملية.

أما الأسيرة سمر أبو ظاهر (36 عاما) من خان يونس، والقابعة في معتقل "الدامون"، فهي تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومن الضغط، وهي بحاجة لمتابعة طبية لوضعها الصحي.