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هنية: القرار الأمريكي بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: القرار الأمريكي بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة


غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "ان قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات  في الضفة المحتلة  مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني والتي كان اخرها ما حدث في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي" .

واكد هنية في بيان صحفي له ووصل "سما" نسخة منه ، ان قرار بومبيو  شراكة وتحالفًا شيطانيًا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس ان شعبنا الفلسطيني لن يتسسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه، والدفاع عنها، والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية.

وأشار الى ضرورة ان يغادر الموقف الفلسطيني الرسمي   مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها الإرادة والوحدة والمقاومة.

واستنكر هنية العدوان الإسرائيلي المتجدد على سوريا الشقيقة والمتزامن مع العدوان على قطاع غزة في ظل غطاء امريكي،   داعيا الى  وقفة عربية جادة ومسؤولة وتاريخية تنهي حقبة التردد في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية شعوبنا العربية، ومقدرات الأمة وكياناتها السياسية.

#اسماعيل هنية #حماس #المستوطنات #امريكا

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