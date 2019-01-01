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المشتركة طابور خامس

ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يرفض الإنضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس


رام الله / سما /

أعلن وزير الدفاع الاسبق افيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي في الكنيست، اليوم الأربعاء، رفضه الانضمام لأي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أو رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس.

وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية "الفشل في تشكيل حكومة موحدة".

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاربعاء ان القائمة المشتركة هي طابور خامس ، ومن الواضح أننا لن نذهب الى تحالف تدعمه القائمة المشتركة ولن نذهب الى حكومة ضيقة أو حكومة أقلية".

وأضاف :" أنا أتحدث اليوم ليس فقط عن إسرائيل بيتنا ، ولكن نيابة عن جميع الناس العاقلة ، وباسم الإنصاف ، لقد بذلت كل ما في وسعني ، لقد قلبت كل حجر ، لقد حاولنا أن نتصرف بضبط النفس الشديد ، لدينا العديد من الإغراءات أمامنا ، بما في ذلك تناوب رئيس الوزراء".

وتابع ليبرمان :" إذا ذهبنا إلى الانتخابات ، فهذا بسبب الافتقار إلى القيادة ، رفض أحدهما مقترح الرئيس ، ورفض الآخر التخلي عن كتلته الحريدية الدينية ، وحافظنا على الضبابية في إطار جهد مشترك للضغط على نتنياهو ، لكن لسوء الحظ لم يساعد ذلك".

وأضاف ليبرمان : " أمامنا تحديات أمينة واقتصادية، ولذلك لا يوجد أي خيار عدا عن حكومة وحدة ، وعندما أتساءل لماذا لم نقم حكومة وحدة ليبرالية، هنا أيضا الأمور واضحة ، للأسف الشديد نتنياهو يستعبد كل حزب الليكود من أجل مصلحة أحزاب الحريديم".

#أفيغدور ليبرمان #الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #غانتس

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