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حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنا ناصر: الانتخابات المُقبلة ستُجرى بوجود رقابة محلية ودولية


رام الله / سما /

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إن اللجنة جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن إجراءها سيتم بوجود مراقبين محليين ودوليين، وذلك لمتابعة سير العملية، وفقاً للمعايير الدولية، وقانون الانتخابات الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقرها العام بمدينة البيرة، الأربعاء، مع أعضاء مجموعة العمل الدولية الخاصة بالانتخابات، حيث أطلعهم ناصر على آخر مستجدات إجراء الانتخابات.

وأضاف ناصر: "يجب أن يضغط المجتمع الدولي على حكومة الاحتلال؛ للسماح باجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس، أسوة بباقي المناطق الفلسطينية". 

وناقش الاجتماع، نتائج المشاورات مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما زيارات اللجنة إلى قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.


من جهتهم، أثنى المجتمعون على جهود لجنة الانتخابات المركزية في التحضير للانتخابات، مؤكدين على ثقتهم بشفافية ونزاهة عملها، ودعم جهودها في التحضير للانتخابات العامة المقبلة.

#حنا ناصر #الانتخابات #رقابة دولية

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