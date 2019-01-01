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تطالب طليقها بتعويض عن طبخها خلال الزواج

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطالب طليقها بتعويض عن طبخها خلال الزواج


وكالات / سما /

في خطوة غريبة من نوعها طالبت سيدة ايطالية طليقها بتعويض عن طبخها له خلال فترة زواجهما وتهديده في حال لم بنفذ طلبها، ما دفع الأخير إلى تقديم بلاغاً ضد ها يتهمها فيه بتهديده.

وفي التفاصيل قال الرجل إن طليقته حاصرته بآلاف المكالمات الهاتفية، حتى في مكان عمله، ومئات الرسائل الصوتية على تطبيق "واتساب" ومئات الرسائل النصية الأخرى، تطالبه فيها بدفع تعويض مالي عن جميع المرات التي طبخت له فيها خلال فترة زواجهما، بحسب بوابة العين.

وبدأت الواقعة بسبب محاصرة ربة المنزل لطليقها بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية التي لا تنتهي، مهددة إياه بدفع مبلغ مادي، كتعويض عن المرات التي أعدت فيها له الطعام، وهو ما لم يتحمله الزوج السابق، فأبلغ الشرطة عنها وعن محاصرتها له بطلبها الغريب.

وحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي، فإن الزوجة السابقة حاصرت طليقها بآلاف الرسائل النصية والمسجلة، على الرغم من تغييره لرقم هاتفه بعد الطلاق مباشرة، وذلك في محاولة منها لرجوعه إليها مرة أخرى.

ولكن بعد فشل المحاولات الأولى لإعادة طليقها إليها، وشعور الرجل بالضيق، استخدمت طريقة جديدة وهي مطالبتها له بدفع تعويض مادي عن طبخها له الطعام خلال فترة ارتباطهما، الأمر الذي وصل إلى حد تهديدها له، ليذهب طليقها إلى قسم الشرطة ويقدم فيها بلاغاً، لوضع حد لمأساته.

#الطلاق #الزواج #الطبخ

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