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Lenovo تكشف عن نظارة متطورة للواقع المعزز

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
Lenovo تكشف عن نظارة متطورة للواقع المعزز


وكالات / سما /

كشفت شركة Lenovo مؤخرا عن نظارة مميزة ستكون من بين أكثر النظارات الذكية تطورا في العالم.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن النظارة الجديدة صممت لتعطي مستخدمي الحواسب خصوصية بصرية أثناء العمل في الأماكن العامة، إذ يمكنها عرض محتويات شاشة الكمبيوتر على عدساتها المزودة بشاشات صغيرة.

كما زودت النظارة الجديدة بالعديد من البرامج والتطبيقات التي تساعد المستخدم على استعمالها لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وبرمجيات تسمح باستخدامها مع ألعاب الفيديو وألعاب الحاسوب الإلكترونية.

ولم تكشف Lenovo عن المواصفات الفنية والتقنية التفصيلية لهذه النظارة، لكن أصبح من المعلوم أنها تدعم تقنيات الواقع المعزز، ومزودة بـ 3 كاميرات، ومعالجات Intel Core i7، ومعالج رسوميات GeForce GTX.

وتجدر الإشارة إلى أن Lenovo سعت في السنوات الأخيرة إلى تطوير العديد من التقنيات التي تخص الواقع الافتراضي والمعزز، ومن بين أهم إنجازاتها في هذا المجال نظارة Mirage Solo التي استخدمت في المجالات الطبية.

#Lenovo #نظارة

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