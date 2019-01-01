"تيك توك" يحقق أرقاماً قياسية ويتفوق على فيسبوك وإنستغرام

وكالات / سما /

قال موقع GSMArena المتخصص في الأخبار التقنية إن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك حقق أرقاماً قياسية في عام 2019، حيث وصل عدد المرات التي نزل فيها التطبيق أكثر من 1.50 مليار مرة على متجري آبل وجوجل، وفقاً لما نشره تقرير Sensor Tower.

وتفوق بذلك التطبيق الصيني من ناحية عدد مرات التنزيل على تطبيقي إنستغرام وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي "واتساب" و "ماسنجر".

وبالرغم من أن إطلاقه تم منذ ثلاث سنوات فقط، فإنه تمكن في الربع الثالث من عام 2019 فقط، من جمع 176.5 مليون تنزيل عبر نظام أندرويد و iOS والتي لا تأخذ في الاعتبار التنزيلات من الجهات الخارجية من متاجر التطبيقات البديلة في الصين، حيث يحظى TikTok بشعبية كبيرة.

وأصبح تيك توك من التطبيقات المنافسة لفيسبوك الرائد في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً لشعبيته لدى شريحة تمثل عدداً كبيراً من مستخدمي هذه التطبيقات وهي المراهقون، والتي لطالما حاول فيسبوك استهدافها.

"تيك توك" يسعى إلى التوسع

ويُشار إلى أن تطبيق "تيك توك" يسعى إلى التفاوض مع بعض شركات الموسيقى الضخمة لإطلاق تطبيق الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بها.

وتحاول الشركة الحصول على صفقات ترخيص عالمية لتتمكّن من التعاون مع الشركات الموسيقية كـ"يونيفيرسال ميوزيك"، "سوني ميوزيك" و"وارنر ميوزيك" لتضمين أغانيهم على التطبيق الجديد، وسيشمل تطبيق الموسيقى، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، مكتبة من مقاطع الفيديو القصيرة، مع إمكانية الاستماع إلى الموسيقى في الوقت نفسه.

كما تتطلع الشركة إلى إطلاق بثّها الموسيقي الخاص في أقرب وقت، بدايةً في الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل، وفي الولايات المتحدة لاحقاً.