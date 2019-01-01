أول رد للاتحاد الفلسطيني بعد خسارتي الوطني

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم,، عن تشكيل لجنة تقييم لأداء المنتخب الوطني, عقب خسارتيه أمام اليمن وأوزبكستان في التصفيات المزدوجة.

وسقط "الوطني" أمام اليمن (0-1)، ثم خسر أمام أوزبكستان (0-2)، ما جعله بعيدا عن حسابات الوصول للأدوار المتقدمة من تصفيات المونديال.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، أن لجنة التقييم تتكون من 5 أشخاص هم عبد الناصر بركات، وصائب جندية، وعماد الزعتري، وبسام أبو عرة، وجاكلين جرزاوي.

وبيّن أن الهدف من هذه اللجنة هو دراسة الأداء واستخلاص العبر بهدف التطوير، قبل الدخول في آخر 3 مباريات لـ"الوطني" في التصفيات.

يشار إلى أن "الوطني" يحتل المركز الرابع وقبل الأخير في المجموعة الرابعة للتصفيات برصيد 4 نقاط.