الشاطئ يخسر أمام الفيصلي في معسكره الخارجي

عمان / سما /

خسر فريق خدمات الشاطئ أمام نظيره الفيصلي (0-2) وديا على ملعب الأخير بحي "غمدان", ضمن معسكر "البحرية" الخارجي في العاصمة الأردنية "عمان".

وظهر "البحرية" بشكل جيد في اللقاء, لكن مرماه تلقى هدفين عبر النيجيري جابلان سلامي من ركلة جزاء, ودومي بني دومي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الفلسطيني ودية أخرى ضد الحسين إربد الخميس, استعدادا لإياب مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة, المقررة في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ حلّ ثالثا في مرحلة ذهاب دوري الممتازة برصيد 20 نقطة, بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية, و5 نقاط خلف خدمات رفح المتصدر.