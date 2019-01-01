فيديو: أوزبكستان تهزم فلسطين وتتصدر مجموعة السعودية

رام الله / سما /

تصدر منتخب أوزبكستان المجموعة الرابعة بعد فوزه، أمس الثلاثاء، على ضيفه الفلسطيني 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد باختاكور المركزي بالعاصمة طشقند، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

وسجل هدفي أوزبكستان المهاجم إلدور شومورودوف في الدقيقتين 17و58.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن السعودية التي تراجعت للمركز الثاني، لكنها لم تلعب في هذه الجولة، بينما ظل المنتخب الفلسطيني كما هو في المركز الرابع بـ 4 نقاط.