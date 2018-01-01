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برشلونة يهدد خطة دورتموند لتعويض سانشو

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يهدد خطة دورتموند لتعويض سانشو


وكالات / سما /

حدد بوروسيا دورتموند بديل نجمه الإنجليزي الشاب، جادون سانشو، الذي يعتبر محل اهتمام العديد من عمالقة أوروبا، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

وارتبط اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول أو ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دورتموند يرى أن الألماني الشاب، كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، هو البديل الأمثل للدولي الإنجليزي، في حال رحيله عن الفريق.

لكنها أشارت إلى أن دورتموند، سيلقى منافسة قوية على ضم أديمي (17 عامًا)، نظرًا لاهتمام برشلونة أيضًا بالحصول على خدماته.

وانضم أديمي إلى ريد بول في صيف 2018، مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، لكن سعره الآن يصل إلى 7 ملايين.

وبدأ أديمي مسيرته الكروية في صفوف شباب بايرن ميونخ، وهو مستهدف أيضا من قبل آرسنال وليفربول.

#جادون سانشو #بوروسيا دورتموند

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