ميندي : سأكون خليفة مارسيلو في ريال مدريد

وكالات / سما /

يري الفرنسي الواعد فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر الجديد لنادي ريال مدريد، أن بإمكانه أن يكون خليفة مارسيلو، أحد الركائز الأساسية للجيل التاريخي الذي حصل مع ريال مدريد على أربع نسخ من دوري أبطاال أوروبا.

وكان ميندي قد انضم في الصيف الماضي لصفوف الميرنجي برفقة لوكا يوفيتش و إيدين هازارد و رودريجو جويس، يُذكر أن الشاب الفرنسي ذو الأربع وعشرين ربيعاً كان لاعباً لنادي ليون الفرنسي قبل الانضمام لنادي العاصمة الإسبانية.

وقال ميندي، في تصريحات لمحطة تلفزيون ريال مدريد، :”سأكون خليفته، مازال لديه الكثير من الوقت، ولم يكونوا ليتعاقدوا معي إذا لم يروا إمكانية”، يُذكر أن ريال مدريد دفع 47 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ميندي.

يجدر الإشارة إلى أن ميندي لاعب دولي في المنتخب الفرنسي وشارك في أربع مُباريات مع الديوك، بدأها في نوفمبر 2018، ومن بين المباريات الأربع التي خاضها الظهير الأيسر مبارتان في تصفيات يورو 2020، التي تأهل لها المنتخب بقيادة ديديه ديشامب.