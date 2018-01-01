  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميندي : سأكون خليفة مارسيلو في ريال مدريد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميندي : سأكون خليفة مارسيلو في ريال مدريد


وكالات / سما /

يري الفرنسي الواعد فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر الجديد لنادي ريال مدريد، أن بإمكانه أن يكون خليفة مارسيلو، أحد الركائز الأساسية للجيل التاريخي الذي حصل مع ريال مدريد على أربع نسخ من دوري أبطاال أوروبا.

وكان ميندي قد انضم في الصيف الماضي لصفوف الميرنجي برفقة لوكا يوفيتش و إيدين هازارد و رودريجو جويس، يُذكر أن الشاب الفرنسي ذو الأربع وعشرين ربيعاً كان لاعباً لنادي ليون الفرنسي قبل الانضمام لنادي العاصمة الإسبانية.

وقال ميندي، في تصريحات لمحطة تلفزيون ريال مدريد، :”سأكون خليفته، مازال لديه الكثير من الوقت، ولم يكونوا ليتعاقدوا معي إذا لم يروا إمكانية”، يُذكر أن ريال مدريد دفع 47 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ميندي.

يجدر الإشارة إلى أن ميندي لاعب دولي في المنتخب الفرنسي وشارك في أربع مُباريات مع الديوك، بدأها في نوفمبر 2018، ومن بين المباريات الأربع التي خاضها الظهير الأيسر مبارتان في تصفيات يورو 2020، التي تأهل لها المنتخب بقيادة ديديه ديشامب.

#ميندي #ريال مدريد #مارسيلو

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

أوقاف غزة تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام

لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

تل ابيب لـ"طهران": احذروا.. فنحن لسنا السعودية!

إسرائيل أكدت لأميركا: الإعلان بشأن المستوطنات لن يؤدي لتصعيد بغزة والضفة

ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

مايك بومبيو

السلطة تنوي رفع قضية للجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي

عباس

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

العودة

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

حماس

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن