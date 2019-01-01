  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مساعد كلوب يكشف سر الانتصارات المتتالية لليفربول

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مساعد كلوب يكشف سر الانتصارات المتتالية لليفربول


وكالات / سما /

قال بيب لايندرز، مساعد يورجن كلوب، إن ما يحققه ليفربول من نتائج إيجابية خلال الفترة القليلة الماضية، يعود إلى “ثقافة الكمال” التي يتمتع بها النادي الأحمر، مشيراً إلى أن عقلية اللاعبين تلعب كذلك دوراً بارزاً.

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد مرور 12 جولة، علماً أن الفريق الأحمر لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم بالبطولات المحلية، لكنه تعادل في لقاء وحيد ضد مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للريدز، قال بيب لايندرز: “نسعى لخلق ثقافة الكمال والاستعداد الدائم داخل النادي، يمكننا أن نشعر بذلك الآن داخل جميع الإدارات”.

تابع: “لا يمكن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية إلا من خلال التفاني وبذل الجهد من جانب الجميع، كل مباراة لها قصتها الخاصة، كان علينا تجاوز العديد من الحواجز، ودائماً ما كانت هناك مطاردة”.

وأضاف: “عقلية اللاعبين في اللحظات الصعبة لا تفكر سوى في عدم الاستسلام أبداً، وألا نتخلى عن أسلوب لعبنا، لا تشكو أبداً أو تبحث عن أعذار خلال التدريبات، أخبرنا الفريق أننا قادرون على أن نصبح رائعين طالما نركز اهتمامنا ونحافظ على انضباطنا بنسبة 100%، لهذا السبب كانت المباريات الماضية مذهلة من كافة الجوانب”.

واختتم بالقول: “يجب أن نحافظ على نفس التعطش للفوز ونفهم أنه في نفس الوقت ينبغي علينا التركيز على الطريقة التي نلعب بها أينما كنا نلعب وأياً كان المنافس، وبصرف النظر عن النتائج.. يجب أن نساعد بعضنا البعض، يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو مساعدة جميع مكونات النادي”.

#ليفربول #يورجن كلوب

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

أوقاف غزة تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام

لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

تل ابيب لـ"طهران": احذروا.. فنحن لسنا السعودية!

إسرائيل أكدت لأميركا: الإعلان بشأن المستوطنات لن يؤدي لتصعيد بغزة والضفة

ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

مايك بومبيو

السلطة تنوي رفع قضية للجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الأمريكي

عباس

الرئيس عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

العودة

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

حماس

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن