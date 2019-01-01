مساعد كلوب يكشف سر الانتصارات المتتالية لليفربول

وكالات / سما /

قال بيب لايندرز، مساعد يورجن كلوب، إن ما يحققه ليفربول من نتائج إيجابية خلال الفترة القليلة الماضية، يعود إلى “ثقافة الكمال” التي يتمتع بها النادي الأحمر، مشيراً إلى أن عقلية اللاعبين تلعب كذلك دوراً بارزاً.

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد مرور 12 جولة، علماً أن الفريق الأحمر لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم بالبطولات المحلية، لكنه تعادل في لقاء وحيد ضد مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للريدز، قال بيب لايندرز: “نسعى لخلق ثقافة الكمال والاستعداد الدائم داخل النادي، يمكننا أن نشعر بذلك الآن داخل جميع الإدارات”.

تابع: “لا يمكن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية إلا من خلال التفاني وبذل الجهد من جانب الجميع، كل مباراة لها قصتها الخاصة، كان علينا تجاوز العديد من الحواجز، ودائماً ما كانت هناك مطاردة”.

وأضاف: “عقلية اللاعبين في اللحظات الصعبة لا تفكر سوى في عدم الاستسلام أبداً، وألا نتخلى عن أسلوب لعبنا، لا تشكو أبداً أو تبحث عن أعذار خلال التدريبات، أخبرنا الفريق أننا قادرون على أن نصبح رائعين طالما نركز اهتمامنا ونحافظ على انضباطنا بنسبة 100%، لهذا السبب كانت المباريات الماضية مذهلة من كافة الجوانب”.

واختتم بالقول: “يجب أن نحافظ على نفس التعطش للفوز ونفهم أنه في نفس الوقت ينبغي علينا التركيز على الطريقة التي نلعب بها أينما كنا نلعب وأياً كان المنافس، وبصرف النظر عن النتائج.. يجب أن نساعد بعضنا البعض، يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو مساعدة جميع مكونات النادي”.