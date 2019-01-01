دافيد فيا : مبابي سيحل محل رونالدو وميسي

وكالات / سما /

صرح دافيد فيا نجم فريق برشلونة الإسباني، وفالنسيا السابق بأن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون اللاعب الذي سيحل محل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وسطع نجم كيليان مبابي ابن 20 عاماً بسرعة الصاروخ مع موناكو الفرنسي، لينتقل بعدها لصفوف باريس سان جيرمان، ويبدأ رحلته الناجحة مع الفريق الباريسي.

وتوقع الكثيرون بأن كيليان مبابي سيسطر على الكرة الذهبية لسنوات عديدة بعد انتهاء عصر ميسي ورونالدو، وهذا ما أكد عليه دافيد فيا.

وتحدث دافيد فيا عن النجم الشاب الفرنسي كيليان مبابي قائلاً “مبابي هو الشاب الذي يمكنني المراهنة عليه بأن يحل محل رونالدو وميسي”.

وأضاف “نحن نعيش في عالم ميسي ورونالدو، ولكن الأمر سينتهي في يومٍ ما، وأنا متأكد بأن مبابي سيسطير على تلك المملكة بعد ميسي ورونالدو”.

وتابع “بصراحة لا أعرف متى سيحين موعد اعتزال ميسي ورونالدو، إنه من الصعب معرفة ذلك لأنهما ممتازين، ويقدمون أداءً جيداً منذ أعوام، ويتحدون بعضهما البعض في كل مباراة، وكل يوم، ومن الصعب توقع متى سينتهي الأمر”.

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي شارك مع فريقه باريس سان جيرمان حتى الآن هذا الموسم في 11 مباراة، وسجل تسعة أهداف، وصنع 4 آخرين.