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رسمياً .. جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد


وكالات / سما /

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024. وقال رئيس النادي دانيال ليفي: "نملك في جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي. وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي، ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من أصل 12.

وقال مورينيو: "أنا فخور بالانضمام إلى ناد يملك إرثا كبيرا وأنصارا شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد، حيث قاد الأول إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، والثاني إلى إحراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا وإنترميلان، وقاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

وكان مورينيو رفض عروضا عدة من الصين وإسبانيا والبرتغال في الأشهر الأخيرة.

#جوزيه مورينيو #توتنهام

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