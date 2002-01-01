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هيئة الأسرى: تحسن الوضع الصحي للأسير شادي موسى

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير شادي موسى (43 عاماً) من بلدة مركة جنوب جنين، آخذ بالتحسن والاستقرار.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الأسير موسى يقبع حالياً في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وسيتم تركيب منظم لقلبه.

وكان الأسير موسى قد أُصيب منذ حوالي أسبوع بجلطة قلبية خلال تواجده بمعتقل "النقب" الصحراوي، وجرى نقله للمستشفى وتم إجراء عملية قسطرة له، وما زال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.

يذكر أن الأسير موسى محكوم بالسّجن لـ(25 عاماً)، قضى منها (17)، وكان قد تعرّض لإصابة في الرأس خلال اعتقاله عام 2002، وأُصيب بجلطة عام 2009، وخضع لعملية جراحية في حينه.

 
#هيئة الأسرى #شادي موسى

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