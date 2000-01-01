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بدء موسم تصدير التوت من غزة إلى الضفة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء موسم تصدير التوت من غزة إلى الضفة


غزة / سما /

بدا موسم تسويق التوت الارضي من قطاع غزة الى الضفة الغربية حيث بدا موسم التسويق السنوي بتصدير نحو 5 أطنان من التوت في 950 رزمة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وخلال الموسم الحالي، يُتوقع تصدير آلاف الأطنان من التوت الأرضي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية من خلال معبر كرم ابو سالم.

تجدر الإشارة إلى أن زراعة التوت في قطاع غزة تمتد هذا العام على مساحة 2000 دونم في شمال القطاع، مقابل مساحة 1200 دونم في العام الماضي. هذه المساحة يتم فيها تشغيل حوالي 1500 مزارع بشكل مباشر وهي تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات في غزة.

#التوت #غزة #الضفة الغربية

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